Here's the 1 Thing I'd Wait to See Before Buying Plug Power Stock

While Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock has captured growth investors' hopes and dreams for over two decades, I've consistently preferred a bearish stance. My icy feelings toward the fuel cell stock, however, have recently started to thaw with the company's improving financials and a change in management.

But the thought of clicking the buy button on Plug stock remains unlikely for the time being. This could certainly change, though, after the company reports third-quarter 2026 financial results in the coming days.

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