Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
19.04.2026 18:47:00
Here's the 1 thing to Watch When Lemonade Releases Earnings on April 29
Lemonade (NYSE: LMND) stock has seen a resurgence lately after several years of disappointing returns for shareholders, but it dropped after its last earnings report on Feb. 19. But the next report will be released later this month, and the company has a chance to redeem itself.Here's what investors should focus on when the innovative insurance company reports fiscal 2026 Q1 earnings on April 29.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|Lemonade turns self-driving cars from threat to opportunity (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Lemonade informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lemonade stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lemonade Inc Registered Shs
|59,96
|3,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.