Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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24.10.2026 00:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 62
If you're age 62, your Social Security check is likely smaller than average. The typical benefit for people who are 62 is $1,424.40 per month, according to the Social Security Administration (SSA) as of December 2025, the most recent data available. That figure sits well below the overall average because 62 is the earliest age at which to claim.
Choosing to claim at 62 comes with a permanent cost. If your full retirement age (FRA) is 67, applying at 62 reduces your monthly check by 30%. FRA ranges from 66 to 67, depending on your birth year, and it's 67 for everyone born in 1960 or later.
Image source: Getty Images.
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