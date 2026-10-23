Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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23.10.2026 18:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 67
The average check for a 67-year-old sits at $2,016.48 per month as of December 2025, according to the latest available data from the Social Security Administration (SSA). This is a vital benchmark because 67 is the full retirement age (FRA) for many workers. Full retirement age ranges from 66 to 67, depending on your birth year, and it's 67 for everyone born in 1960 or later.
But don't assume every 67-year-old today receives their exact unreduced benefit. Some 67-year-old claimants applied earlier and faced early claiming penalties as a result.
Image source: Getty Images.
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