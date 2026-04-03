Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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03.04.2026 17:00:00
Here's the Average Social Security Claiming Age for Men and Women
When you claim Social Security is entirely up to you. That sounds freeing, but it can also be confusing because there isn't a clear best choice. Apply early, and you get more checks, but each one is smaller. Wait to sign up, and you might get a larger lifetime benefit, but it depends on your life expectancy. There's a lot of uncertainty there.That drives some people to look to others for guidance. And when we look at the Social Security beneficiary data, we see a pretty consistent average claiming age among men and women.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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