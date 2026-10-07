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07.10.2026 19:47:01

Here's the Average Woman's Social Security Benefit From Ages 62 to 70 -- And How Women Can Squeeze More From the Program

Data from the Social Security Administration (SSA) shows that women's average benefits run lower than men's across every age bracket. Here's a closer look at the specific figures for retired workers and the factors that contribute to the difference.

As of December 2025, according to the SSA, the overall average benefit for women was $1,872.43 per month. Men averaged $2,282.28 per month during the same period, creating a monthly gap of $409.85 between the two groups.

The difference in benefits generally reflects historical variations in lifetime earnings and years in the paid workforce. These factors directly influence the size of your monthly check because of how the government calculates the benefit.

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