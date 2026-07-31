Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
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31.07.2026 02:00:00
Here's the Cannabis Stock With the Most to Gain From Trump's Marijuana Rescheduling Push
President Trump showed support for looser regulations in the cannabis industry even before he was elected for his second term in office. For instance, he supported an initiative in his home state of Florida that aimed at making recreational use of marijuana legal for adults. And since he took office for his second term, there has been significant progress in the industry. Products containing marijuana approved by the U.S. Food and Drug Administration -- as well as medical marijuana products regulated at the state level -- are now deemed Schedule III substances, when they were previously in the Schedule I category.Recently, there was also a hearing to consider moving even more cannabis products into Schedule III. These changes may have a wide-ranging impact on the industry, and one company that could benefit the most is Green Thumb Industries (OTC: GTBIF). Here is why.Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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