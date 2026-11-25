The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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25.11.2026 16:45:02
Here's the ETF Portfolio I'm Building for 2027 -- and Why I'm Not Changing It Even if the Market Crashes
I've always been a fan of ETFs because they make investing straightforward and check many boxes at once. They don't usually get the same attention as individual stocks because they aren't as flashy, but they can be just as rewarding.
As we get close to 2027, it's a good time to see how ETFs can fit in your portfolio. Personally, there are three I'm loading up on. Two are staples I routinely invest in, and one will be a new addition. We can't predict how the market will move, but in the event of a market crash, they're investments I expect to bounce back and thrive over the long run.
Image source: Getty Images.
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