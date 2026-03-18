Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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18.03.2026 13:00:00
Here’s the exact amount of money you need to make to be financially secure
The yearly thresholds for achieving financial security range from roughly $62,700 for one-person households over age 65 to $169,300 for families with two or more adults and three or more kids.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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