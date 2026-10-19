HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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19.10.2026 10:44:02
Here’s the Hands-Down Best Cannabis Stock for Dividend Investors
Many income investors wouldn't go near a pot stock with a 10-foot pole -- and for good reason. For one thing, most cannabis stocks don't pay dividends. The ones that do operate in a highly volatile industry.
However, it's important to remember the adage "don't throw the baby out with the bath water." Sure, most cannabis stocks aren't good picks if you're seeking reliable income. There's one, though, that I think is hands-down the best cannabis stock for dividend investors. If you want cannabis exposure without cannabis-company risk, along with an exceptionally juicy yield, check out Innovative Industrial Properties 9.00% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock (NYSE: IIPR-PA).
Image source: Getty Images. Image source: Getty Images.
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