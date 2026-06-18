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WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002

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18.06.2026 11:38:00

Here’s the link between Apple’s ‘unavoidable’ price hikes and all-time highs for emerging markets

Just hours after Apple CEO Tim Cook said price hikes would be needed to cover the cost of microchips, the producers of those semiconductors pushed markets in South Korea and Taiwan to record highs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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