Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
|
18.06.2026 11:38:00
Here’s the link between Apple’s ‘unavoidable’ price hikes and all-time highs for emerging markets
Just hours after Apple CEO Tim Cook said price hikes would be needed to cover the cost of microchips, the producers of those semiconductors pushed markets in South Korea and Taiwan to record highs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!