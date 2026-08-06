BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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06.08.2026 12:15:00
Here's the Major Winner of Amazon's 2026 $220 Billion Capital Expenditure Bill
Amazon (NASDAQ: AMZN) holds the record for the biggest spender in 2026's AI arms race. It's planning to spend $220 billion in capital expenditures this year, up from its initial $200 billion projection. And on its Q2 earnings call, Amazon cited one component as the driver of increasing its projection by $20 billion: memory.There are a handful of memory chip manufacturers, but chief among them is Micron (NASDAQ: MU). Micron is a major player in this sector, and this forecast increase should give Micron investors confidence that the memory chip boom isn't just a flash in the pan; it could last for years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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