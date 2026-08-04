Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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04.08.2026 10:23:00
Here's the Max Social Security Benefit at Age 65 -- and How to Get It
As of the end of June, over 54.6 million people were receiving Social Security retirement benefits, with many relying on it for the bulk of their retirement income. The average benefit for recipients was $2,084, but many retirees received more.This year, the maximum monthly benefit for someone retiring at age 65 is $3,467. And while that sounds enticing, most retirees won't be eligible to receive it. Let's take a look at what it takes to receive the max benefit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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