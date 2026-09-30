CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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30.09.2026 15:00:00
Here’s the most you should be spending on your car payment, whether you make $60,000 or over $150,000
For car buyers today, saving over a few years for a large down payment can be critical to reducing the amount they borrow and the length of their loanWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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