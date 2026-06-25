Payroll Aktie
WKN DE: A3CR94 / ISIN: JP3836150007
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25.06.2026 18:00:00
Here's the Painful Payroll Tax Increase That Would Be Necessary to Avoid Social Security Benefit Cuts in 6 Years
Social Security is in a tight spot right now. But when you're decades away from becoming eligible for benefits, it can feel like the program's current struggles won't affect you, at least not for a while. The reality is more complicated.Washington is unlikely to stand by and allow benefits to drop by 22% in 2032, as the latest Trustees' Report predicted. Instead, it'll look to increase income to the program, and hiking payroll taxes is a likely possibility that could leave workers in a financial bind just a few years from now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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