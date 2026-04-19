Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.04.2026 10:44:00
Here's the Single Biggest Risk With Investing in the SpaceX IPO
We've seen some exciting new stock listings in the 21st century. However, none of them were as big as SpaceX's IPO expected within the next few months. The space technology company is targeting a valuation of around $2 trillion. Investing in IPO stocks always comes with risks. That will indisputably be the case with SpaceX. But what's the single biggest risk with SpaceX's IPO? It's one that I suspect many investors aren't thinking about.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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