Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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02.09.2026 15:24:00

Here's What $1,000 in Visa Stock at Its IPO Would Be Worth Today

Most investors don't get the opportunity to invest in an initial public offering (IPO). Until recently, IPOs were strictly for institutional investors, and retail investors only had the chance to invest when stocks went public.Now, many high-profile IPOs put aside some shares for retail investors. The most notable example was Space Exploration Technologies, or SpaceX, which earmarked about 20% of IPO shares for retail investors. However, even in that case, there was much more demand than supply.Image source: Visa.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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