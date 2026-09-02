Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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02.09.2026 12:05:00

Here's What $1,000 Invested in Berkshire Hathaway the Day Greg Abel Became CEO Is Worth Now

I've been a fan of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) for a long time, and Berkshire's been a great investment for years. The conglomerate built by Warren Buffett posted an average compounded annual return of 19.7% from 1965 to 2025 -- a huge premium compared to the S&P 500's gain of 10.5%. Overall, Berkshire's gain of 6,099,294% under Buffett's stewardship was light-years better than the broader index's 46,061% gain in the same period. Buffett truly is a hard act to follow after his retirement as CEO at the end of 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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