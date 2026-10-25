NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.10.2026 14:15:00
Here's What $10,000 Invested Equally in Nvidia, AMD, and Broadcom Could Be Worth by 2030
With $10,000, you can establish a meaningful position in a trio of semiconductor stocks that have the potential to lead the market higher over the next few years. In fact, by the end of 2030, a $10,000 investment spread equally among Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Broadcom (NASDAQ: AVGO) could be worth roughly $29,000.
Now, for an investment in these three stocks to work, the AI infrastructure boom will have to continue. If it doesn't, these semiconductor stocks will likely fall well short of that potential. However, with hyperscalers (owners of large data centers) seeing strong returns on their AI infrastructure investments and expected to continue spending aggressively, this looks like a good bet.
Let's see how a $10,000 investment in these AI stocks could more than triple by 2030.
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