Here's What $10,000 Invested Equally in SpaceX and Nvidia Could Be Worth in 2030

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) are two of the most exciting artificial intelligence (AI) stocks, and with SpaceX deciding to build its data centers exclusively on Nvidia's Vera Rubin platform, the two companies are inextricably linked. With $10,000 split between the two stocks, investors could buy 34 shares of SpaceX and 23 shares of Nvidia.

With SpaceX set to ramp up its compute capacity to levels never seen before, a $10,000 investment split between the two stocks could be worth over $52,000 by the end of 2030. Here's how.

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