Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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17.10.2026 17:48:00
Here's What $10,000 Invested in Broadcom Will Be Worth by 2028
When investors think about AI chipmakers, they may think first of Nvidia or AMD. However, one competitor that most forget about is Broadcom (NASDAQ: AVGO). Why? It's simple: Broadcom only makes computing units for giant customers, not consumers. However, this is a huge opportunity that shouldn't be ignored, because the growth that Broadcom's management team is guiding for is simply incredible.
If you've got $10,000 sitting around (or any other dollar figure, for that matter), I can think of few better places to invest it, because that $10,000 could be worth $20,000 by the end of 2028.
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