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WKN DE: A14V40 / ISIN: US0187723012

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09.10.2026 14:03:00

Here's What $10,000 Invested in JPMorgan Chase When Jamie Dimon Became CEO Is Worth Now

Jamie Dimon became the CEO of JPMorgan Chase (NYSE: JPM) on Jan. 1, 2006, and has now served as the company's top executive for more than two decades. While there was some talk earlier this year about the banking giant's succession plans, Dimon confirmed that he plans to remain CEO for at least several more years.

While the consumer banking, investment banking, and asset management industries have gone through some challenging periods over the last 20 years, the company has seen impressive success under Dimon's leadership and delivered returns that have substantially outstripped those of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon. Image source: JPMorgan Chase & Co.

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JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 35 720,00 0,79% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 297,35 0,61% JPMorgan Chase & Co.

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