Global electric vehicle sales are expected to reach 23 million in 2026, according to the International Energy Agency. By 2035, EVs could account for approximately half of worldwide new-car sales. That's encouraging for MP Materials (NYSE:MP), which produces rare-earth materials used in magnets in many electric motors. And it's already benefiting handsomely.

In Q3 2026, revenue jumped 176% to $147.7 million. Production of neodymium and praseodymium, essential ingredients in rare-earth magnets, increased 41% to 1,018 metric tons, and adjusted EBITDA reached $41.1 million, compared with a $12.6 million loss a year earlier.

MP Materials also completed General Motors' (NYSE:GM) qualification process, demonstrating that its magnets meet the automaker's requirements. Commercial deliveries are expected to begin in Q4, generating MP's first revenue from finished magnet production.

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