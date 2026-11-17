MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
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18.11.2026 00:00:02
Here’s What $10,000 Invested in MP Materials Could Be Worth by 2030 as EV Demand Accelerates
Global electric vehicle sales are expected to reach 23 million in 2026, according to the International Energy Agency. By 2035, EVs could account for approximately half of worldwide new-car sales. That's encouraging for MP Materials (NYSE:MP), which produces rare-earth materials used in magnets in many electric motors. And it's already benefiting handsomely.
In Q3 2026, revenue jumped 176% to $147.7 million. Production of neodymium and praseodymium, essential ingredients in rare-earth magnets, increased 41% to 1,018 metric tons, and adjusted EBITDA reached $41.1 million, compared with a $12.6 million loss a year earlier.
MP Materials also completed General Motors' (NYSE:GM) qualification process, demonstrating that its magnets meet the automaker's requirements. Commercial deliveries are expected to begin in Q4, generating MP's first revenue from finished magnet production.
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