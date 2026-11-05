Here's What $10,000 Invested in SpaceX and Nvidia Could Be Worth by 2030

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) are two of the largest companies in the world. While they may seem unrelated, they're actually close partners, as SpaceX has a massive and growing artificial intelligence (AI) segment. In fact, it is planning to use Nvidia's latest-generation Vera Rubin processor architecture exclusively in its new data centers.

SpaceX and Nvidia offer two completely different angles on AI investment: Nvidia is infrastructure, while SpaceX is application. Investing in both is a great way to get exposure to two of the primary facets of the AI trend. But what could a $10,000 investment split evenly between the two of them today be worth by 2030?

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