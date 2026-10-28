Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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28.10.2026 13:00:00

Here's What $10,000 Invested in SpaceX Could Be Worth in 2030

A $10,000 investment in SpaceX is a sizable bet on what Elon Musk's Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) can deliver. Given the company's sweeping ambitions, what might that investment be worth in 2030?

Let's look at a bull and a bear case for SpaceX through the end of the decade and what each could mean for $10,000 invested today.

First, what exactly does the company do? While it's known for its rockets, SpaceX's business now stretches well beyond launching things into orbit.

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