Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.09.2026 12:30:00
Here's What $10,000 Invested in SpaceX Stock Could Look Like in 5 Years
Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) may be known for launching rockets, but it's grown into something much bigger. The company, which still dominates the commercial launch market, operates a fast-growing satellite internet business -- Starlink -- and is a major provider of artificial intelligence (AI) computing power.
That gives investors plenty to be excited about. And it also makes SpaceX unusually difficult to value. Its businesses have enormous potential, but they require equally enormous investments, and several are still losing money.
So, where could SpaceX stock be five years from now? What would $10,000 invested today look like in 2031?
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|334,05
|0,80%
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