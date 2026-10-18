Here's What $10,000 Split Across SpaceX, Palantir, and 3 AI Chip Stocks Could Be Worth in 2035

Picking one stock to invest heavily in and hoping it moonshots is a straight-up bet -- and it's not advisable as a strategy, in my opinion. Diversification is smarter. Spreading your money across companies in an industry you find promising, and choosing companies that are building different pieces of the same future (space, software, silicon), is closer to a thesis and conviction that can make you some strong long-term profits.

If you're considering investing money to capitalize on the AI trend today -- say, a $10,000 total investment -- I'd suggest putting $2,000 each into these five stocks for the long term. Here's what those investments might grow into by 2035, and what each company will have to pull off to reach that potential.

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