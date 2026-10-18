Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.10.2026 10:07:00
Here's What $10,000 Split Across SpaceX, Palantir, and 3 AI Chip Stocks Could Be Worth in 2035
Picking one stock to invest heavily in and hoping it moonshots is a straight-up bet -- and it's not advisable as a strategy, in my opinion. Diversification is smarter. Spreading your money across companies in an industry you find promising, and choosing companies that are building different pieces of the same future (space, software, silicon), is closer to a thesis and conviction that can make you some strong long-term profits.
If you're considering investing money to capitalize on the AI trend today -- say, a $10,000 total investment -- I'd suggest putting $2,000 each into these five stocks for the long term. Here's what those investments might grow into by 2035, and what each company will have to pull off to reach that potential.
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Nachrichten zu Palantir
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06:21
|Erste Schätzungen: Palantir stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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05.10.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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01.10.26
|Burnham searches for UK alternative to Palantir (Financial Times)
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