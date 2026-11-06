Rare Holdings Aktie

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06.11.2026 12:15:00

Here's What $5,000 in USA Rare Earth Could Be Worth by 2030 If It Reaches MP Materials' Market Cap

The United States is looking to break China's stronghold on rare-earth mining and processing. MP Materials (NYSE: MP) and USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) are two publicly traded companies with government support to build a domestically controlled "mine-to-magnet" supply chain.

MP Materials, which already owns the Mountain Pass mine in California, is a leader in the space and has a market capitalization of around $6.7 billion. USA Rare Earth's market cap is roughly half that size at $3.3 billion.

For USA Rare Earth to reach MP Materials' market cap by 2030, its stock would have to more than double from here, turning a $5,000 investment into over $10,150. Here's what has to go right for USA Rare Earth to achieve this.

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