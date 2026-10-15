NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
15.10.2026 16:58:00
Here's What $5,000 Invested in Nvidia Stock Could Be Worth by the End of 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the leader in AI infrastructure, and it remains well positioned to be one of the biggest beneficiaries of the ongoing data center build-out over the next few years. As long as the tech sector's spending on new compute capacity continues to increase, Nvidia should turn in strong growth, and the stock should perform well. At today's price, a $5,000 investment would buy you about 22 shares.
Currently, all signs point to continued strong AI infrastructure capital expenditures over the next several years. JPMorgan Chase has projected that AI infrastructure capex will reach a whopping $1.4 trillion a year in 2030, while hyperscalers like Amazon, Alphabet, and SpaceX have all discussed the quick paybacks they are getting on their chip investments. Notably, graphics processing units (GPUs) have useful lifespans of about six years, so Nvidia should also benefit from a pretty predictable replacement cycle.
Let's explore where a $5,000 investment in the semiconductor stock could be in about four years.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.