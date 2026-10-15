NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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15.10.2026 16:58:00

Here's What $5,000 Invested in Nvidia Stock Could Be Worth by the End of 2030

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the leader in AI infrastructure, and it remains well positioned to be one of the biggest beneficiaries of the ongoing data center build-out over the next few years. As long as the tech sector's spending on new compute capacity continues to increase, Nvidia should turn in strong growth, and the stock should perform well. At today's price, a $5,000 investment would buy you about 22 shares.

Currently, all signs point to continued strong AI infrastructure capital expenditures over the next several years. JPMorgan Chase has projected that AI infrastructure capex will reach a whopping $1.4 trillion a year in 2030, while hyperscalers like Amazon, Alphabet, and SpaceX have all discussed the quick paybacks they are getting on their chip investments. Notably, graphics processing units (GPUs) have useful lifespans of about six years, so Nvidia should also benefit from a pretty predictable replacement cycle.

Let's explore where a $5,000 investment in the semiconductor stock could be in about four years.

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NVIDIA Corp. 191,02 -1,43% NVIDIA Corp.

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