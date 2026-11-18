Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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18.11.2026 21:30:02
Here’s What a $1,000 Investment in Alphabet Stock Could Be Worth by 2035
Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) has been one of the stock market's great long-term wealth creators. The search giant delivered a more than 20% annualized total return since its IPO, growing a $1,000 investment into more than $10,000.
Its Google Search and YouTube advertising businesses generate enormous profits, while Google Cloud and artificial intelligence (AI) provide additional growth opportunities. Investors purchasing Alphabet stock today are also betting that its massive AI investments will produce attractive returns. Here's a look at how much a $1,000 investment made today could be worth by 2035.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 375,00
|2,32%
|Alphabet A (ex Google)
|267,20
|3,73%
|Alphabet C (ex Google)
|264,35
|3,87%