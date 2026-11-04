AMD Aktie

AMD ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 22:00:00

Here's What a $1,000 Investment in AMD Could Be Worth by 2030

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been one of the top-performing stocks in 2026, clocking impressive gains of over 120% as of this writing, and the good news is that it can deliver further gains to investors thanks to an acceleration in growth.

AMD released its third-quarter results on Nov. 3, and the stock soared the following day. Let's see why that was the case and check how much upside this fast-growing semiconductor stock could deliver by the end of the decade.

Image source: AMD.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
04.11.26 AMD Kaufen DZ BANK
04.11.26 AMD Outperform Bernstein Research
04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 391,30 8,29% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel seitwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen