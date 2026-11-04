AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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04.11.2026 22:00:00
Here's What a $1,000 Investment in AMD Could Be Worth by 2030
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been one of the top-performing stocks in 2026, clocking impressive gains of over 120% as of this writing, and the good news is that it can deliver further gains to investors thanks to an acceleration in growth.
AMD released its third-quarter results on Nov. 3, and the stock soared the following day. Let's see why that was the case and check how much upside this fast-growing semiconductor stock could deliver by the end of the decade.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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