Here's What a $1,000 Investment in AMD Could Be Worth by 2030

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been one of the top-performing stocks in 2026, clocking impressive gains of over 120% as of this writing, and the good news is that it can deliver further gains to investors thanks to an acceleration in growth.

AMD released its third-quarter results on Nov. 3, and the stock soared the following day. Let's see why that was the case and check how much upside this fast-growing semiconductor stock could deliver by the end of the decade.

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