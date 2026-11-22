Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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22.11.2026 20:02:02
Here's What a $1,000 Investment in Broadcom Stock Could Be Worth By 2035
Broadcom (NASDAQ:AVGO) has become one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) infrastructure boom. Demand for its custom AI chips and networking gear is surging as tech giants pour billions of dollars into data centers. Last quarter, its AI semiconductor revenue rocketed 221% to $16.7 billion, and management expects that business to double in fiscal 2027 and again in fiscal 2028.
The stock, however, already prices in a lot of that success. While it currently trades about 30% below its 52-week high, it's still up nearly 250% over the past three years. Here's a look at what a $1,000 investment in Broadcom could be worth by 2035.
Image source: Getty Images.
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