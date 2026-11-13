Kraken Robotics Aktie
WKN DE: A2DYP6 / ISIN: CA50077N1024
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13.11.2026 07:33:02
Here’s What a $1,000 Investment in Kraken Robotics Will Be Worth by the End of 2027 if Undersea Drone Orders Keep Doubling
Many defense stocks have tumbled following the midterm election results in the United States, with Democrats potentially poised to cap defense spending. Some programs will still grow regardless of which political party is in power.
One such program is undersea drones and autonomous systems. The U.S. military and its allies want to deploy unmanned systems to prevent adversaries from disrupting global trade, as happened in the Strait of Hormuz. Kraken Robotics (OTC:KRKNF) is one company benefiting from increased spending on undersea drones.
Here's why orders keep growing at an intense pace, and what $1,000 invested in Kraken Robotics stock today might be worth at the end of next year if undersea drone orders keep doubling.
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