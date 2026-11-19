Following strong gains in 2025 and an impressive run-up through the first three months of this year, the tide has turned for Kraken Robotics (OTC: KRKNF) stock. The company's share price has been hit with strong bearish pressure, and it now trades down 40% over the last year and 70% from the lifetime high that it reached in March.

The company specializes in subsea and maritime technologies, and the batteries and sensor systems it sells for underwater drones are central to its stock story -- but the market appears to have become far less optimistic about how much these products can drive growth. With that in mind, what would it mean for $1,000 invested in Kraken stock at today's prices if undersea drone orders double in 2027?

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