Kraken Robotics Aktie
WKN DE: A2DYP6 / ISIN: CA50077N1024
|
19.11.2026 01:15:00
Here's What a $1,000 Investment in Kraken Robotics Will Be Worth by the End of 2027 if Undersea Drone Orders Keep Doubling
Following strong gains in 2025 and an impressive run-up through the first three months of this year, the tide has turned for Kraken Robotics (OTC: KRKNF) stock. The company's share price has been hit with strong bearish pressure, and it now trades down 40% over the last year and 70% from the lifetime high that it reached in March.
The company specializes in subsea and maritime technologies, and the batteries and sensor systems it sells for underwater drones are central to its stock story -- but the market appears to have become far less optimistic about how much these products can drive growth. With that in mind, what would it mean for $1,000 invested in Kraken stock at today's prices if undersea drone orders double in 2027?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kraken Robotics Inc Registered Shs
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Kraken Robotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Kraken Robotics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.07.26
|GNW-News: Kraken Robotics schließt strategische Übernahme der Covelya Group Limited ab, erhöht Prognose für 2026 und erweitert Führungsteam (dpa-AFX)
Analysen zu Kraken Robotics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,11
|0,00%
|Kraken Robotics Inc Registered Shs
|1,84
|-3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.