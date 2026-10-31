Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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31.10.2026 15:57:01

Here’s What a $1,000 Investment in Oracle Stock Will Be Worth by 2030

Shares of Oracle (NYSE:ORCL) have underperformed the broader market this year, dropping 33% as of this writing, but the company appears poised for a strong finish.

The artificial intelligence (AI) infrastructure giant held its Investor Day on Oct. 28, and its shares surged 11% in a single session due to its impressive long-term outlook. Of course, Oracle has given back its gains amid the brutal market sell-off. However, the company sees impressive growth acceleration through fiscal 2030, which explains why investor confidence in Oracle stock is likely to improve.

Let's take a closer look at Oracle's guidance through fiscal 2030 and see why this stock is poised for a major turnaround.

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29.10.26 Oracle Buy UBS AG
29.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
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Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 76 675,00 -4,31% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 117,00 -3,61% Oracle Corp.

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