Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
09.11.2026 00:00:00
Here's What a $1,000 Investment in Tesla Stock Could Be Worth in 5 Years
Investors view Tesla (NASDAQ: TSLA) as a perennial winner. Over the last decade, this is true. Shares have soared 2,630% since early November 2016 (as of Nov. 5, 2026).
But the story takes a dramatic turn if you zoom in. This "Magnificent Seven" stock has actually dropped 16% in the past five years. That performance means that it has significantly underperformed the broader market. Investors are left wondering if the company's shares are staying out of the fast lane permanently.
Here's what a $1,000 investment in Tesla could be worth in five years. There is, without a doubt, significant upside. However, uncertainty is sky-high.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
06.11.26
|Tesla-Aktie steigt: Musk macht Schluss mit der Cybertruck-Fertigung in Texas (dpa-AFX)
|
06.11.26
|Tesla to axe Cybertruck as Musk shifts focus to robotics and AI (Financial Times)
|
05.11.26
|Verschärfter Druck auf Musk-Imperium: Wie Behörden-Sorgen die Aktien von Tesla und SpaceX belasten (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Elon Musk wollte die US-Midterms für Donald Trump retten. Das könnte sich jetzt rächen (Spiegel Online)
|
04.11.26
|Tesla eröffnet neues Zentrum nahe der Gigafactory Grünheide (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Tesla eröffnet Entwicklungszentrum in Berlin (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.11.26
|Waldrodung für neues Red-Bull-Dosenwerk hat begonnen (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|321,70
|4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.