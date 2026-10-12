Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
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12.10.2026 10:15:00
Here's What a $1,400 Investment in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Stock Could Be Worth in 3 Years
Spending on artificial intelligence (AI) infrastructure is likely to keep ramping up over at least the next several years. Gartner projects AI infrastructure spending to reach nearly $2 trillion by 2027, while a Deloitte survey found that 87% of companies expected their AI infrastructure spending to at least double by 2028, with 30% expecting their AI budgets to be at least five times higher.
This should be a big boost to Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), which is the world's largest foundry (chip manufacturer). Manufacturing advanced logic chips, like graphics processing units (GPUs) and server-center central processing units (CPUs), is a difficult endeavor that requires both technological expertise and scale. As competitors have struggled to achieve high yields (few defects), TSMC has established itself as a virtual monopoly in advanced chipmaking and one of the most important companies in the semiconductor supply chain.
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