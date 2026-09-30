Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.09.2026 18:20:00
Here's What a $1,500 Investment in Meta Platforms Stock Could Be Worth in 5 Years
While its stock has been largely flat over the past year, Meta Platforms (NASDAQ: META) has seen a strong September rally, and this could be just the start. In fact, it feels like the artificial intelligence (AI) stock is just warming up. With $1,500, investors can buy about two shares.
Meta Platforms has already proven highly capable of using AI to drive growth in its core business. It has been doing that in two main ways. First, it's using AI to consistently improve its recommendation algorithm. This is feeding users more relevant content based on their interests and keeping them on Meta's social media apps longer, allowing it to serve those users more ads.
Second, it supplies its advertisers with AI-powered tools they can use to create better, more effective ads, while also improving ad relevancy and increasing conversions. This is allowing it to charge higher ad prices. This dynamic could be seen at work in Q2, as Meta's ad load jumped 14%, while ad prices climbed 12%.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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29.09.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
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29.09.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
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28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
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28.09.26
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|647,70
|0,84%
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