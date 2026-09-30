Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.09.2026 18:20:00

Here's What a $1,500 Investment in Meta Platforms Stock Could Be Worth in 5 Years

While its stock has been largely flat over the past year, Meta Platforms (NASDAQ: META) has seen a strong September rally, and this could be just the start. In fact, it feels like the artificial intelligence (AI) stock is just warming up. With $1,500, investors can buy about two shares.

Meta Platforms has already proven highly capable of using AI to drive growth in its core business. It has been doing that in two main ways. First, it's using AI to consistently improve its recommendation algorithm. This is feeding users more relevant content based on their interests and keeping them on Meta's social media apps longer, allowing it to serve those users more ads.

Second, it supplies its advertisers with AI-powered tools they can use to create better, more effective ads, while also improving ad relevancy and increasing conversions. This is allowing it to charge higher ad prices. This dynamic could be seen at work in Q2, as Meta's ad load jumped 14%, while ad prices climbed 12%.

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28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
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