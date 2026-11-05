Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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05.11.2026 19:45:00
Here's What a $10,000 Investment in Anthropic Could Be Worth by 2030
Anthropic is planning to go public, likely sometime in November. While it hasn't set a firm date for that event, there is plenty of interest in the stock. After all, Anthropic is one of the two primary AI labs that are private right now (the other being OpenAI).
But the real question is, what will a $10,000 investment on IPO day be worth by 2030? While this is an incredibly difficult projection to make, I think it's worth considering, as it will determine whether Anthropic is worth investing in on Day 1.
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