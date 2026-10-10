Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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10.10.2026 16:20:00

Here's What a $10,000 Investment in Broadcom Stock Could Be Worth in 5 Years. (Hint: It Could Be 1 of the Best AI Stocks to Buy Today.)

Broadcom (NASDAQ: AVGO) is one of the most intriguing semiconductor stocks in the market right now. Investors sent the stock soaring in 2025 and early 2026 based on its huge growth prospects, but enthusiasm has since waned, with the stock up just over 10% in the past year.

However, its growth potential has arguably just gotten stronger during this stretch. With just over $10,000, you could buy 27 shares of the stock.

Broadcom is a leader in data center networking and ASIC (application-specific integrated circuit) technology. Both businesses are growing quickly due to the AI infrastructure boom, and they also tie into each other well.

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