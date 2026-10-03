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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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04.10.2026 00:05:00

Here's What a $10,000 Investment in Cameco 5 Years Ago Is Worth Today -- and What the Next 5 Years Could Look Like

If you had bought $10,000 worth of Cameco (NYSE: CCJ) 10 years ago and reinvested its dividends, you would have $107,627.06 today. That's an amazing 26% annual return rate that aligns with high-growth tech stocks over the same period.

Cameco, however, is not a tech stock but a uranium miner that also provides uranium production and refining services.

The stock, despite its decade-long rise, is down more than 5% this year. Still, the next five years could see another surge in the stock. Here's why.

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