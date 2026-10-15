Here's What a $10,000 Investment in IonQ Could Be Worth by October 2027

Though the technology is still in its early days, advancements in quantum computing are starting to pick up steam. Microsoft unveiled a new quantum chip in June and says it expects to build a scalable quantum computer by 2029. IBM is also working on a large-scale quantum computer, Quantum Starling, and plans to unveil it in 2029. Not to be left out, Alphabet and Amazon are also working on quantum chips.

Outside those tech giants, however, sit a number of much smaller pure-play quantum computing companies that investors may find intriguing.

One of these is IonQ (NYSE: IONQ). Founded in 2015, it focuses entirely on quantum-related areas, including computing, networking, and security.

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