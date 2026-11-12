NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.11.2026 01:20:02

Here's What a $10,000 Investment in Nvidia Could Be Worth if Jensen Huang Is Removed as CEO, According to Wall Street Analyst Dan Ives

The market was thrown a major curveball recently when it came to light that Nvidia's (NASDAQ:NVDA) CEO, Jensen Huang, had a relationship with a woman who may have been a Chinese spy at the time.

Huang and Nvidia more or less confirmed the reports when Huang, in an email to employees, acknowledged that he had been "unfaithful" to his wife. Furthermore, Nvidia's board of directors announced in a press release that it had launched an independent investigation into a "foreign intelligence effort" targeting Huang.

The investigation may have moved quickly because The Wall Street Journal reported on Nov. 11 after the market closed that the company is preparing to remove Huang, citing anonymous sources. The New York Times also reported around the same time that Huang may have had a separate affair with an Nvidia executive.

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