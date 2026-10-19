NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.10.2026 02:46:02
Here’s What a $10,000 Investment in Nvidia Stock Will Be Worth by 2030
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has made investors significantly richer over the past four years, turning a $10,000 investment into nearly $179,000 as of this writing.
This massive surge in Nvidia's shares has been fueled by the advent of artificial intelligence (AI). When OpenAI's ChatGPT, introduced publicly in November 2022, became a big hit, companies lined up to buy Nvidia's graphics processing units (GPUs) after it emerged that the semiconductor giant's chips played an instrumental role in training the chatbot.
The AI economy and Nvidia have come a long way since then. AI is now finding its way into several industries, boosting productivity and economic growth. The good news for Nvidia investors is that AI adoption isn't showing any signs of slowing, which explains why the company continues to deliver robust growth even after becoming significantly larger over the past four years.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
17.10.26
|NVIDIA-Aktie & Co.: Trotz Blasengefahr: Warum Novogratz bei KI-Aktien nicht abseits stehen will (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.