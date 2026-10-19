Here’s What a $10,000 Investment in Nvidia Stock Will Be Worth by 2030

Nvidia (NASDAQ:NVDA) has made investors significantly richer over the past four years, turning a $10,000 investment into nearly $179,000 as of this writing.

This massive surge in Nvidia's shares has been fueled by the advent of artificial intelligence (AI). When OpenAI's ChatGPT, introduced publicly in November 2022, became a big hit, companies lined up to buy Nvidia's graphics processing units (GPUs) after it emerged that the semiconductor giant's chips played an instrumental role in training the chatbot.

The AI economy and Nvidia have come a long way since then. AI is now finding its way into several industries, boosting productivity and economic growth. The good news for Nvidia investors is that AI adoption isn't showing any signs of slowing, which explains why the company continues to deliver robust growth even after becoming significantly larger over the past four years.

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