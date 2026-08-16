Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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16.08.2026 09:00:00

Here's What a $10,000 Palantir Investment Could Be Worth by 2028

After a slow start to the year, Palantir (NASDAQ: PLTR) has been on fire lately, igniting talks about how it could someday become a trillion-dollar company. But is that realistic?Let's take a look at what sparked the rally and see what a $10,000 investment could be worth in a few years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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