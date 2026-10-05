Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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05.10.2026 14:20:00
Here's What a $2,000 Investment in Broadcom Today Could Be Worth by 2030
Broadcom (NASDAQ: AVGO) trades at $352 as of Oct. 2, 2026, so $2,000 buys roughly 5.7 shares. I see a realistic path for the stock to double, and possibly do a bit better, turning that stake into $5,000 by 2030.
It assumes demand for artificial intelligence chips and networking will keep growing, without a supply shock or a stall in data center spending. Broadcom's own outlook still points to a high-growth stretch that could lift the shares.
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