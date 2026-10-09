Here's What a $5,000 Investment in Broadcom Could Be Worth by 2032

In 2016, the Singapore-based chipmaker Avago acquired the U.S. chipmaker Broadcom (NASDAQ: AVGO) for $37 billion, inheriting its brand. Over the following decade, it relocated its headquarters to the U.S., expanded its infrastructure software business with several major acquisitions, and launched more custom AI chips for hyperscalers.

From fiscal 2016 to fiscal 2025 (which ended last November), Broadcom's revenue grew at a 19% CAGR. Over the past ten years, its stock delivered a total return of 2,580% with reinvested dividends, outperforming the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) total return of 327%. Let's see what a $5,000 investment in Broadcom might be worth by 2032.

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