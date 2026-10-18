CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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18.10.2026 23:45:00
Here's What a $5,000 Investment in CrowdStrike Will Be Worth by 2028
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) has been an incredible performer in 2026. The stock has nearly doubled this year, providing excellent returns. Can it sustain its momentum?
If you invest $5,000 in CrowdStrike now, what could that be worth by the end of 2028? The answer may be a bit shocking.
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