Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.10.2026 14:00:00
Here's What a $5,000 Investment in SpaceX Stock Could Be Worth in 3 Years
One of the stocks investors are most excited about right now is Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX). The artificial intelligence (AI) and space stock has caught investors' imagination about what the future could hold. With $5,160, you can buy 30 shares.
SpaceX offers a combination of substantial near-term and long-term opportunities. In the near term, the company has become one of the premier ways to play the cloud computing market. By acting as a bridge provider, renting out compute capacity on a short-term basis, SpaceX is getting superior economic returns. While it takes Amazon two to three years to break even on its chip and network investments, SpaceX is getting a payback in one year.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Tesla
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