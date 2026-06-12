Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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12.06.2026 12:51:00
Here’s what could be SpaceX’s biggest upside surprise, according to a leading Silicon Valley investor
Brad Gerstner and Gavin Baker discussed the SpaceX IPO as well as possible pivot for Nvidia.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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